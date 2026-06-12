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Армия

Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО

Путин: в зоне СВО находятся свыше 700 тысяч военных
Виталий Аньков/РИА Новости

Группировка Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 тыс. человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — сказал глава государства.

На встрече с военными он также обратил внимание, что нужно заниматься увековечиванием имен российских бойцов, заложивших «фундамент в укрепление России». Президент считает необходимым называть их именами улицы, школы, в которых они учились, отметив, что это нужно в первую очередь для будущих поколений.

Кроме того, Путин заявил, что поддержка участников СВО российским обществом является духовной опорой героев страны. Он отметил, что чувства ответственности за Россию близки каждому из россиян.

Ранее Путин рассказал о проблемах с дронами ВСУ на СВО.

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