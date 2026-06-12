«Не так быстро, как хотелось бы»: Путин оценил продвижение ВС РФ в зоне СВО

Путин: ВС РФ каждый день постепенно продвигаются в зоне СВО

Вооруженные силы России постепенно берут под контроль территории в зоне СВО и добьются результата, заявил президент Владимир Путин на встрече с военными в Кремле, передает ТАСС.

Он отметил, что ВС РФ — не так быстро, как хотелось бы, — но каждый день постепенно продвигаются в зоне спецоперации.

Глава государства подчеркнул, что никому и никогда не удалось добиться «стратегического окончательного поражения» РФ, потому что народ страны понимает ответственность перед будущими поколениями.

По словам Путина, Россия готова вести переговоры по урегулированию на Украине с учетом своих национальных интересов, но они должны быть рассчитаны « на историческую перспективу».

В День России, 12 июня, Путин встретился в Кремле с участниками СВО. В начале мероприятия глава государства прошел по помещению и пожал руку каждому военнослужащему. Президент РФ рассказал приглашенным, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок.

Ранее Путин назвал численность российской группировки в зоне СВО.