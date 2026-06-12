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Политика

Путин заявил об общей цели у всех россиян

Путин: поддержка участников СВО становится духовной опорой для героев страны
Сергей Бобылев/РИА Новости

Поддержка участников специальной военной операции российским обществом — духовная опора героев страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что чувства ответственности за Россию близки каждому из россиян.

«Для участников спецоперации — это надежная духовная опора, также, как и поддержка наших героев всем российским народом, у всех нас общие цели», — сказал глава российского государства.

Путин поздравил граждан страны с Днем России, заявив, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для российского народа. Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных премий и золотых звезд Героев Труда в Кремле.

В День России глава государства традиционно награждает Героев Труда и лауреатов госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной, благотворительной и правозащитной деятельности. Торжественная церемония проходит в Большом Кремлевском дворце.

Ранее россиян спросили о доверии к Путину.

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