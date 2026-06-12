«Как мухи висят»: Путин рассказал о проблемах с дронами ВСУ на СВО

Путин назвал борьбу с дронами одной из важнейших задач на СВО

Проблема с дронами на передовой понятна, они «как мухи висят» над головами российских бойцов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции в День России, передает пресс-служба Кремля.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, и ваши командиры прекрасно отдают себе отчет, <...> какие проблемы нам создают дроны и как, каким способом они сами видят возможность преодоления этой проблемы. <...> Я знаю, что такое в некоторых случаях голову поднять, когда там эти дроны как мухи висят», — сказал президент.

Глава государства назвал борьбу с дронами одной из важнейших сегодняшних задач. Он подчеркнул, что средствами для этого занимается промышленность и «умельцы по всей стране».

Кроме того, президент отметил, что российские власти разбюрократили, упростили и максимально ускорили принятие решений для разработки средств противодействия БПЛА для фронта.

До этого Путин отметил эффективность дронов-перехватчиков «Елка» и «Лис».

Ранее российский военный рассказал о влиянии дронов «Елка» на тактику ВСУ.