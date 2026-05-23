Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Уволившаяся глава Нацразведки США перед уходом рассекретит множество громких дел

Daily Wire: глава Нацразведки США до ухода рассекретит расследования громких дел
Global Look Press

Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена до своего ухода с поста обнародовать результаты расследований по ряду громких дел, включая «гаванский синдром», пандемию COVID-19 и выводы о политизации федерального правительства. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.

Габбард, объявившая об отставке из-за редкой формы рака костей у ее супруга Абрахама, останется на посту до 30 июня. За этот месяц она планирует еженедельно публиковать результаты секретных расследований.

Президент США назначил исполняющим обязанности главы нацразведки Аарона Лукаса и поблагодарил Габбард за работу.

За 15 месяцев на посту главы разведки Габбард провела масштабную реструктуризацию ведомства, сократив бюрократический аппарат более чем на 40% и сэкономив налогоплательщикам около $700 млн в год. Под ее руководством было рассекречено более 500 тысяч страниц ранее закрытых документов, включая материалы о покушениях на Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, о пропаже Амелии Эрхарт и планах администрации Джо Байдена по борьбе с внутренним терроризмом.

Ранее на Западе заявили, что Белый дом добивался отставки директора нацразведки.

 
Теперь вы знаете
«Откуда у вас столько наличных?» Кто попадет под усиленные проверки банков
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!