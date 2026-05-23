Директор национальной разведки США Тулси Габбард намерена до своего ухода с поста обнародовать результаты расследований по ряду громких дел, включая «гаванский синдром», пандемию COVID-19 и выводы о политизации федерального правительства. Об этом сообщает The Daily Wire со ссылкой на источники в разведывательном сообществе.

Габбард, объявившая об отставке из-за редкой формы рака костей у ее супруга Абрахама, останется на посту до 30 июня. За этот месяц она планирует еженедельно публиковать результаты секретных расследований.

Президент США назначил исполняющим обязанности главы нацразведки Аарона Лукаса и поблагодарил Габбард за работу.

За 15 месяцев на посту главы разведки Габбард провела масштабную реструктуризацию ведомства, сократив бюрократический аппарат более чем на 40% и сэкономив налогоплательщикам около $700 млн в год. Под ее руководством было рассекречено более 500 тысяч страниц ранее закрытых документов, включая материалы о покушениях на Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, о пропаже Амелии Эрхарт и планах администрации Джо Байдена по борьбе с внутренним терроризмом.

Ранее на Западе заявили, что Белый дом добивался отставки директора нацразведки.