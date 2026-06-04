Украина превращается в настоящую военную лабораторию и полигон для испытаний западных стран. Об этом на брифинге в рамках ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не могу не сказать о том, что сейчас Украину превращают в настоящую военную лабораторию Запада. Судя по всему, она уже превратилась в подопытный полигон», — подчеркнула дипломат.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за глобальной военно-биологической сети лабораторий, которую сформировали США по всему миру, настоящий зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой. По словам политика, США использовали другие страны как полигоны для своих биологических испытаний. В результате этого миллионы людей невольно становятся заложниками смертельно опасных угроз.

Военный эксперт Игорь Никулин в свою очередь сообщил, что на территории Украины была создана целая сеть закрытых лабораторий, модернизированных по программе минобороны США. По его словам, из документов, изъятых российскими военными в нескольких биолабораториях на освобожденных территориях, следует: местные специалисты собирали, изучали и искусственно усиливали возбудителей туберкулеза, обладающих высокой устойчивостью к антибиотикам.

Ранее стало известно, что США могут обвинить Киев в производстве биооружия.