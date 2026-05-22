Директор национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку из-за редкой формы рака костей у ее мужа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальное письмо об отставке, которое она направила президенту.

Сегодня Габбард уведомила главу государства о своем решении в Овальном кабинете. Последним ее рабочим днем станет 30 июня.

«К сожалению, я вынуждена подать в отставку. Моему мужу Абрахаму недавно диагностировали крайне редкую форму рака костей. Сейчас я должна оставить государственную службу, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе», — говорится в письме.

Габбард подчеркнула, что супруг был ее опорой на протяжении всех 11 лет брака, включая командировку в Восточную Африку и политические кампании, поэтому она не может оставить его справляться с недугом в одиночку.

За полтора года на посту главы разведки Габбард провела масштабную трансформацию ведомства: сократила штат, сэкономив налогоплательщикам более $700 млн в год, ликвидировала программы DEI ( Diversity, Equity, and Inclusion — «Разнообразие, Равенство и Инклюзивность»), рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов, а также создала первую рабочую группу по расследованию «милитаризации правительства» при администрации Джо Байдена.

По данным Центра по борьбе с терроризмом нацразведки США, в 2025 году было предотвращено проникновение в страну более 10 тыс. человек, связанных с наркотерроризмом.

Ранее Нацразведка США раскрыла ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине.