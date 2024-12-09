Путин заявил, что странам ОДКБ важно не допустить военно-биологической активности

Некоторые страны развивают военно-биологическую деятельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями парламентов стран ОДКБ, передает РИА Новости.

«Нам с вами хорошо известно, что некоторые страны развивают эту деятельность на территории иностранных государств, в том числе наших государств», — заявил он.

По словам российского лидера, важно понимать, что происходит в военно-биологических лабораториях и осознавать, есть ли там угрозы, которым нужно противодействовать. Путин подчеркнул, что данное направление является важным в совместной работе.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сведения о якобы имеющейся военно-биологической программе России являются частью кампании США по дискредитации российской стороны. Дипломат отметила, что Вашингтон выдвигает претензии Москве лишь на основе домыслов.

В августе прошлого года в Пентагоне заявили, что ряд стран, включая Россию, продолжают программы по разработке биооружия. В американском военном ведомстве подчеркнули, что РФ не полностью признала существование бывших советских программ и не предоставила доказательств их демонтажа.

Ранее Япония повторила обвинения США в наличии у РФ и КНДР программ биооружия.