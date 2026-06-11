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Армия

Шеф Пентагона предостерег Кубу от попыток получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо

Хегсет призвал Кубу не пытаться получить оружие для ударов по базе в Гуантанамо
Nathan Howard/Reuters

Кубе не стоит пытаться получить вооружение для ударов по американской базе в Гуантанамо или территории США. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Правительству Кубы было бы неразумно пытаться приобрести или получить доступ к вооружениям, способным достичь этой базы или территории США», — сказал он.

Министр предупредил, что в таком случае Гавана «спровоцировала бы конфронтацию, которой не только не хочет, но и не смогла бы выдержать».

5 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что США ставят целью смену государственного строя на Кубе после того, как завершат конфликт с Ираном. При этом он назвал режим на острове «очень жестким и неприятным».

В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего экс-главы Кубы.

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