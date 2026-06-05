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Политика

Трамп раскрыл цель США на Кубе

Трамп: США ставят целью смену государственного строя на Кубе
Eugene Hoshiko/AP

США ставят целью смену государственного строя на Кубе после того, как завершат конфликт с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС.

«У нас очень хорошие планы в отношении Кубы. Я думаю, нам придется избавиться от режима, который был очень жестким, очень неприятным», — сказал он.

После того как США «разберутся» с Ираном, «по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться» Кубой, отметил Трамп.

В апреле Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

В феврале президент России Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего экс-главы Кубы.

 
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