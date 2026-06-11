Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. Об этом в интервью Liga рассказал начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

По его словам, сегодня темпы мобилизации в республике недостаточны.

Он добавил, что не стоит сейчас говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий.

До этого командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что демобилизация на Украине станет возможна только через год после окончания боевых действий.

Также в интервью он подчеркнул, что насильственная мобилизация на Украине «зашла куда-то не туда», и рассказал, что с помощью добровольного набора солдат получается привлечь в ВСУ только 20–30% солдат.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал призывы к демобилизации на Украине «политическим популизмом» и сказал, что они «не имеют за собой никакого смысла».

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.