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Армия

На Украине оценили вероятность демобилизации

Начальник генштаба ВСУ Гнатов: демобилизация на Украине невозможна
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Демобилизация на Украине в нынешних условиях невозможна. Об этом в интервью Liga рассказал начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

По его словам, сегодня темпы мобилизации в республике недостаточны.

Он добавил, что не стоит сейчас говорить о демобилизации, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий.

До этого командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что демобилизация на Украине станет возможна только через год после окончания боевых действий.

Также в интервью он подчеркнул, что насильственная мобилизация на Украине «зашла куда-то не туда», и рассказал, что с помощью добровольного набора солдат получается привлечь в ВСУ только 20–30% солдат.

В мае экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал призывы к демобилизации на Украине «политическим популизмом» и сказал, что они «не имеют за собой никакого смысла».

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.

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