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Армия

Военэксперт рассказал о расплате для ВСУ за атаку на Санкт-Петербург

Дандыкин: ВС РФ продолжат наносить удары по важным объектам ВСУ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские силы продолжат систематически наносить удары по важным для вооруженных сил Украины (ВСУ) объектам. Так в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал атаки на ВСУ на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

«Наш президент Владимир Путин сказал: «Работайте, братья!». Министерство обороны РФ ответило: «Работаем». Это самый главный ответ — там, на фронте», – полагает военный эксперт.

По словам Дандыкина, атакуя российские регионы, Киев пытается посеять панику в России, однако украинская сторона забывает, что русского человека «таким манером не возьмешь».

Накануне президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ ответил на письмо Владимира Зеленского обращением к российским военнослужащим на линии боевого соприкосновения: «Работайте, братья!», на что в оборонном ведомстве России поспешили ответить словом «работаем».

Ночью и утром 6 июня ВСУ устроили самую массовую атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за дронов временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек.

Ранее временно приостановили движение между Сосновым Бором и Санкт-Петербургом.

 
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