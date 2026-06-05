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Армия

Минобороны РФ отреагировало на обращение Путина

Минобороны ответило словом «работаем» на обращение Путина
Сергей Бобылев/РИА Новости

Минобороны России ответило в мессенджере «Макс» президенту Владимиру Путину, который обратился к военнослужащим в зоне спецоперации в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Работаем», — сказано в публикации ведомства.

5 июня президент России в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным.

Путин отметил, что в тексте от президента Украины присутствуют «элементы хамства». Он расценил это так, что Зеленский пытается создать обстановку, при которой переговоры будут невозможны.

Глава государства пришел к выводу, что он должен обратиться не к украинской стороне, а к российским военным, которые находятся на линии фронта.

«Вся страна гордится вами и надеется на вас... Работайте, братья!» — сказал он.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО.

 
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