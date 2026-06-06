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Движение между Сосновым Бором и Петербургом временно остановлено

Транспортное сообщение Сосновый Бор – Санкт-Петербург приостановлено
Global Look Press

Транспортное сообщение между городом Сосновый Бор и Санкт-Петербургом в направлении поселка Большая Ижора приостановлено. Об этом сообщает правительство Ленинградской области в мессенджере «Макс».

Пассажирам предлагается воспользоваться электричкой из Ломоносова в Северную Столицу, которая отходит от станции Ораниенбаум, либо автобусом № 403 из Ломоносова, который идет до станции метро «Купчино».

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки беспилотника в поселке Большая Ижора Ломоносовского района возник пожар, более 600 человек эвакуировали. Четыре человека, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью. Ликвидация пожара продолжается.

Также Дрозденко сообщил, что общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА достигло 144. По его словам, разрушений не зафиксировано, люди не пострадали.

Ранее в Петербурге отменили фестиваль «Паруса Кронштадта» после атаки БПЛА.

 
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