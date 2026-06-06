Еще несколько беспилотников пытались атаковать Москву

Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Таким образом, число беспилотников, которые 5 и 6 июня были ликвидированы на подлете к городу, выросло до 20.

Накануне президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, что атаки украинских беспилотников на регионы РФ наносят экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ ведется напряженная работа по недопущению атак украинских войск на нефтеперерабатывающие заводы и города страны.

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