Песков заявил о напряженной работе по предотвращению ударов дронов ВСУ по России

Песков: ведется работа по недопущению атак Украины по НПЗ и городам России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране ведется напряженная работа по недопущению атак украинских войск на нефтеперерабатывающие заводы и города РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ведется напряженная работа в этом направлении», — сказал представитель Кремля, комментируя атаки на нефтекомплекс Туапсе.

28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на НПЗ — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, однако впоследствии группировку пожарных увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, планируется ее дальнейшее наращивание.

Ранее черный дождь выпал в Туапсе из-за пожара на морском терминале после атак ВСУ.