Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины

Депутат Журавлев: Украина атаками беспилотников стремится перегрузить ПВО России
Reuters

Украина неприцельно запускает беспилотники по территории России, Киев за счет количества дронов пытается перегрузить ПВО РФ. Единственный вариант противостоять этому – уничтожить производство БПЛА на Украине и пресечь военные поставки с Запада за счет ударов по инфраструктуре страны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
 
«Идет война, и стороны наносят взаимные удары. Странно было бы считать, что часть нашей страны от них застрахована, тогда как какие-то другие – нет. Зеленский будет бить всюду, куда только достает западное оружие, поставленное Украине, причем, вовсе не прицельно, стараясь общим объемом перегрузить российскую ПВО и нанести как можно больше повреждений жилым домам. То есть, рой беспилотников отправляется просто в сторону Москвы, и там уже – куда долетит. Единственная возможность с этим бороться – превентивная. Заранее уничтожить всю украинскую индустрию БПЛА. Не дать Западу поставлять комплектующие – разбить мосты и железные дороги. Ударить по цехам, где дроны собирают. Разгромить все учебные заведения, в которых учат для них операторов – уверяю вас, их достаточно небольшое количество. А в целом, конечно, обезопасить собственных граждан Россия сможет лишь в случае, если окончательно ликвидирует террористический киевский режим», — сказал парламентарий.
 
Атака беспилотников на Москву 17 мая стала самой масштабной за более чем год. Только с полуночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 вражеский дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули в том числе Подмосковье — есть раненые и разрушения. В МИД России назвали атаку украинских дронов терактом «на деньги еэсовцев». До этого крупнейшей атакой 2026 года считался налет 14 марта: тогда Собянин сообщил о 65 сбитых беспилотниках. Что известно о последствиях нового масштабного налета Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».
 
 
 

 

Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!