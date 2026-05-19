В Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины

Украина неприцельно запускает беспилотники по территории России, Киев за счет количества дронов пытается перегрузить ПВО РФ. Единственный вариант противостоять этому – уничтожить производство БПЛА на Украине и пресечь военные поставки с Запада за счет ударов по инфраструктуре страны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.



«Идет война, и стороны наносят взаимные удары. Странно было бы считать, что часть нашей страны от них застрахована, тогда как какие-то другие – нет. Зеленский будет бить всюду, куда только достает западное оружие, поставленное Украине, причем, вовсе не прицельно, стараясь общим объемом перегрузить российскую ПВО и нанести как можно больше повреждений жилым домам. То есть, рой беспилотников отправляется просто в сторону Москвы, и там уже – куда долетит. Единственная возможность с этим бороться – превентивная. Заранее уничтожить всю украинскую индустрию БПЛА. Не дать Западу поставлять комплектующие – разбить мосты и железные дороги. Ударить по цехам, где дроны собирают. Разгромить все учебные заведения, в которых учат для них операторов – уверяю вас, их достаточно небольшое количество. А в целом, конечно, обезопасить собственных граждан Россия сможет лишь в случае, если окончательно ликвидирует террористический киевский режим», — сказал парламентарий.



Атака беспилотников на Москву 17 мая стала самой масштабной за более чем год. Только с полуночи силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 81 вражеский дрон, а за сутки — свыше 120, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, подсчитанных ТАСС. Удары затронули в том числе Подмосковье — есть раненые и разрушения. В МИД России назвали атаку украинских дронов терактом «на деньги еэсовцев». До этого крупнейшей атакой 2026 года считался налет 14 марта: тогда Собянин сообщил о 65 сбитых беспилотниках. Что известно о последствиях нового масштабного налета Вооруженных сил Украины — в материале «Газеты.Ru».







Ранее Зеленский рассказал о планах ВСУ по увеличению дальности ударов по России.