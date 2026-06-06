На подлете к Москве сбили четыре беспилотника

Собянин сообщил об уничтожении уже 17 беспилотников, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Таким образом, число дронов, которые 5 и 6 июня были ликвидированы на подлете к городу, увеличилось до 17.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.