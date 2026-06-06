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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

США отразили атаку иранских дронов

CENTCOM: военные США сбили четыре БПЛА, выпущенных в сторону Ормузского пролива
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника, которые были выпущены в сторону Ормузского пролива. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Атака дронов представляла собой непосредственную угрозу региональному морскому судоходству», — сказано в заявлении командования.

Также CENTCOM сообщило, что военнослужащие Соединенных Штатов нанесли удары по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак дронов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что основными частями соглашения с Ираном должны стать договоренности о безопасном судоходстве в Ормузском проливе и гарантии от Тегерана об отсутствии планов по созданию ядерного оружия.

В мае президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Лидеры призвали стороны конфликта в ближайшее время сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить расширение военных действий за пределы региона.

Новость дополняется.

 
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