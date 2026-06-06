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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

США нанесли удары по иранским радарам

CENTCOM: ВС США нанесли удары по иранским радарам в Горуке и на острове Кешм
Bullit Marquez/AP

Американские военные ударили по иранским радиолокационным станциям в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

«Американские войска ударили по береговым радиолокационным станциям наблюдения Ирана в Горуке и на острове Кешм для предотвращения дальнейших атак», — говорится в публикации.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. По информации CNN, эти силы действовали на юге Азербайджана, расположенных рядом с северной границей Ирана. Представитель посольства Азербайджана в США заявил CNN, что эта информация не соответствует действительности.

До этого замглавы МИД исламской республики Казем Гарибабади заявил, что работа над окончательным вариантом соглашения между Ираном и США продолжается.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
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