На подлете к Москве уничтожили еще два украинских беспилотника

Собянин: отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву

На подлете к Москве уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Утром пятницы, 5 июня градоначальник сообщил о ликвидации одного украинского дрона. На месте падения обломков также работали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 3 июня силы противовоздушной обороны России уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее Полянский заявил, что атака дронов ВСУ на Петербург может привести к конфронтации с НАТО.