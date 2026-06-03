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Армия

Власти Петербурга сообщили о последствиях и пострадавших после атаки БПЛА

Беглов: несколько человек пострадали при ночной атаке БПЛА на Петербург
Stringer/dpa/Global Look Press

Несколько человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

По данным властей, ранним утром БПЛА атаковали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города.

По словам губернатора города Александра Беглова, пострадали несколько человек.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили несколько объектов инфраструктуры. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий происшествия. Для координации работы экстренных служб начал работу оперативный штаб под руководством Беглова.

Также силы ПВО за ночь перехватили 50 беспилотников в Ленинградской области.

В данный момент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует воздушная тревога. На этом фоне в аэропорту Пулково задержаны или отменены свыше 30 рейсов.

Ранее самолет с россиянами на борту закружил над Санкт-Петербургом.

 
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