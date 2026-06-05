Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В ночь на 3 июня силы ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке украинских беспилотников. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что атака дронов никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее Полянский заявил, что атака дронов ВСУ на Петербург может привести к конфронтации с НАТО.