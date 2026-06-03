Силы ПВО сбили еще восемь летевших на Москву дронов

Собянин: еще восемь направлявшихся к Москве беспилотников уничтожено

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в своем канале в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

3 июня Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

До этого министерство обороны РФ заявило, что дежурные средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили над регионами России 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники были сбиты в промежутке с 8:00 до 20:00 мск. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республики Крым.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены 154 703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, а также 1 729 боевых машин реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

Ранее беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае.