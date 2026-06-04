Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Полянский заявил, что атака дронов ВСУ на Петербург может привести к конфронтации с НАТО

Полянский: атака дронов ВСУ на Петербург грозит прямой конфронтацией РФ с НАТО
MFA Russia/Global Look Press

Террористические атаки украинских дронов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области могут привести к прямой военной конфронтации России и НАТО. Об этом рассказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Несмотря на наши предупреждения о неизбежности жесткого ответа, вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что власти Киева не скрывали своего стремления сорвать начало работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом в украинских СМИ появилась информация, что беспилотники были запущены с территории соседней Прибалтики и кораблей НАТО в Балтийском море, заявил постпред РФ.

Ранним утром 3 июня Северная столица подверглась атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что атака дронов ВСУ никак не отразилась на ПМЭФ. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!