Полянский заявил, что атака дронов ВСУ на Петербург может привести к конфронтации с НАТО

Террористические атаки украинских дронов по Санкт-Петербургу и Ленинградской области могут привести к прямой военной конфронтации России и НАТО. Об этом рассказал постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Несмотря на наши предупреждения о неизбежности жесткого ответа, вчера произошел новый эпизод, рискующий привести к прямой военной конфронтации России и НАТО», — подчеркнул он.

Полянский добавил, что власти Киева не скрывали своего стремления сорвать начало работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом в украинских СМИ появилась информация, что беспилотники были запущены с территории соседней Прибалтики и кораблей НАТО в Балтийском море, заявил постпред РФ.

Ранним утром 3 июня Северная столица подверглась атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что атака дронов ВСУ никак не отразилась на ПМЭФ. По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением.

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.