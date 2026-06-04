Беглов раскрыл последствия атаки украинских дронов на Петербург во время ПМЭФ

Беглов: налет БПЛА на Петербург не отразился на работе ПМЭФ

Массовый налет украинских БПЛА на Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) никак не отразился на мероприятии. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в беседе с «Интерфакс».

По его словам, система противовоздушной обороны успешно справилась с нападением Вооруженных сил Украины (ВСУ), все вопросы были решены.

«Нет, никак не отразилась. Мы решили все вопросы, отбили эту атаку», — сказал губернатор.

Ранним утром 3 июня Санкт-Петербург подвергся атаке беспилотников ВСУ. Целями противника стали объекты в Кронштадте, а также в Кировском и Красносельском районах города. Во время налета БПЛА пострадали несколько человек.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Киев атаковал дронами Санкт-Петербург, чтобы запугать участников ПМЭФ. По его словам, действия Украины, скорее, обернутся против нее самой, поскольку «нигде в мире не приветствуется терроризм».

Ранее в России заявили о необходимости резкой смены тактики СВО после налета на Санкт-Петербург.