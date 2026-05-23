Лавров заявил, что выполнение целей СВО позволит укрепить влияние России в мире

За ходом специальной военной операции (СВО) пристальным образом наблюдают как друзья и соседи, так и противники России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что для укрепления влияния России во всем мире главной задачей является выполнение всех целей СВО.

По его словам, первостепенная задача российской дипломатии — предпринимать все, чтобы создавать необходимые условия на фронте деятельности, условия «для максимально эффективных, победоносных, результативных действий» военнослужащих Вооруженных сил России в рамках проведения СВО на Украине.

Накануне на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» Лавров заявил, что пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе СВО на Украине и внутренних делах России.

Ранее Лавров обвинил Европу в подготовке нападения на Россию.

 
