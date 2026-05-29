В России заявили о намерении продолжать СВО до устранения угроз безопасности

Небензя: ВС РФ продолжат выполнение целей СВО до устранения угроз безопасности
Александр Щербак/РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы РФ продолжат выполнение целей специальной военной операции (СВО) до полного устранения угроз безопасности, исходящих с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши Вооруженные силы продолжат выполнение целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины до полного устранения угроз безопасности, исходящих с ее территории», — сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что правда о Донбассе, которую не хотели замечать на Западе фактически с самого начала, стала причиной специальной военной операции и всех других действий России.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге привело к специальной военной операции на Украине. Глава государства напомнил, что Запад после распада Советского Союза решил, будто Россия ослабла, и хотел разделить Российскую Федерацию еще на четыре-пять частей. Путин также напомнил слова из своей мюнхенской речи в 2007 году, когда сказал, что «Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще». Однако, тогда его не услышали, отметил президент. В конечном итоге это и привело к сегодняшним трагическим событиям на Украине, заключил российский лидер.

