Украинские СМИ сообщили о ракетном ударе в районе аэропорта Харькова

Баллистика обстреляла район харьковского аэропорта. Об этом сообщает украинское издание Times of Ukraine.

Также сообщается, что в Харькове произошли «неизвестные вспышки, а после — очень сильные взрывы», их было слышно в центре города.

«Прилетела, вероятно, кассетная баллистика, которая разваливается на множество частиц», — говорится в публикации.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, а именно по военным и энергетическим объектам в Киеве и других регионах.

2 июня пресс-служба Минобороны России сообщила о том, что российские вооруженные силы ударом по Киеву поразили 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе «Завод Маяк» и госкомпанию «Укрспецэкспорт».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под ударами оказались Киевская, Запорожская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области. Украинское издание «Страна.ua» писало, что несколько центральных и периферийных улиц Киева были перекрыты после взрывов.

Ранее эксперт рассказал об изменении российской тактики ударов по Украине.