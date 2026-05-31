Жителей Мордовии предупредили о беспилотной опасности

В Мордовии объявили сигнал «Беспилотная опасность». Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«При необходимости звоните 112», — говорится в сообщении.

Кроме того, режим беспилотной опасности был объявлен в Ставропольском крае, Пензенской, Волгоградской и Липецкой областях.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах установлены два уровня опасности: красный (чрезвычайная опасность) и желтый (потенциальная). Для оповещения используются сирены, речевые сообщения, Push-уведомления и сообщения в официальных каналах.

При атаке дронов рекомендуется найти надежное укрытие — здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон, лучше всего подвал или внутреннюю комнату без окон. Если укрытия нет, нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Следует внимательно слушать указания властей и экстренных служб, а также подготовить запас воды, пищи, аптечку, фонарик и батарейки. Во время пролета беспилотника запрещено пользоваться мобильной связью, трогать БПЛА, приближаться к нему, фотографировать и снимать видео.

Ранее силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над регионами России.