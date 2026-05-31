В Волгоградской области объявлен режим беспилотной опасности

В Волгоградской области введен режим беспилотной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном приложении МЧС России.

В уведомлении указано, что угроза действует на всей территории региона.

Жителям рекомендовали срочно покинуть открытые пространства, укрыться в помещениях и держаться подальше от оконных проемов.

Кроме того, угрозу атаки беспилотников объявили в Липецкой области.

До этого в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников самолетного типа в период с 8:00 до 20:00 30 мая.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока №6 Запорожской атомной электростанции. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что беспилотник взорвался. Оборудование внутри помещения не пострадало, однако в стене образовалась дыра. Все системы станции работают в штатном режиме, радиационный фон находится в норме.

Ранее появились подробности о беспилотнике, влетевшим в жилой дом в Румынии.