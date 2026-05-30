Угрозу атаки БПЛА объявили в Липецкой области

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области», — написал глава региона.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 19 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России. Дроны уничтожили в период с 8:00 до 20:00 над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока №6 Запорожской АЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, оборудование не пострадало, но в стене образовалась дыра. Все системы станции работают штатно, радиационный фон в норме.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала АЭС наступит новый Чернобыль. По его словам, ответом может стать симметричный удар по украинским АЭС и атомным станциям стран НАТО.

Ранее в ООН отреагировали на удар ВСУ по Запорожской АЭС.