В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность

В Ставропольском крае объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в мессенджере «Макс».

«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал он.

Кроме того, опасность атаки беспилотников ввели на территории Пензенской области.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает об опасности для объектов инфраструктуры. В некоторых регионах установлены два уровня опасности: красный — чрезвычайная опасность, желтый — потенциальная. Для оповещения используются сирены, речевые сообщения, Push-уведомления и сообщения в официальных каналах.

В случае атаки дронов рекомендуется найти надежное укрытие — здание с толстыми стенами и минимальным количеством окон, лучше всего подвал или внутреннюю комнату без окон. Если укрытия нет, нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Следует внимательно слушать указания властей и экстренных служб, а также подготовить запас воды, пищи, аптечку, фонарик и батарейки. Во время пролета беспилотника запрещено пользоваться мобильной связью, трогать БПЛА, приближаться к нему, фотографировать и снимать видео.

Ранее в Ставропольском крае во время атаки БПЛА пострадали два человека.