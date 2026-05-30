Силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, уничтоженных в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и республики Крым.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стал первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На станции рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

Ранее в Херсонской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ.

 
