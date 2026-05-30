Силы ПВО уничтожили 19 украинских дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА над регионами РФ за 12 часов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что речь идет об аппаратах, уничтоженных в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей и республики Крым.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра.

Лихачев добавил, что эта атака стал первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

На станции рассказали, что после удара все системы ЗАЭС работают штатно, радиационный фон в норме, а технологические процессы не нарушены.

Ранее в Херсонской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ.