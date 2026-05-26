Госдума дала отсрочку от срочной службы в армии еще одной категории призывников

Госдума приняла законопроект об отсрочке от призыва для будущих полицейских
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, предоставляющий отсрочку от призыва выпускникам образовательных учреждений МВД. Документ размещен в думской базе данных.

После вступления поправок в силу молодые люди смогут получить отсрочку после окончания учебы и сохранят ее на все время дальнейшей службы в органах.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснил, что мера направлена на борьбу с кадровым дефицитом в министерстве внутренних дел.

Изначально законопроект касался только уточнения порядка присвоения воинских званий, но позже в него внесли поправки по поручению президента России Владимира Путина. До этого он подписал также закон об освобождении от срочной службы добровольцев, которые более полугода участвовали в боевых действиях.

В последнее время различные источники в МВД регулярно сообщают о растущей нехватке кадров в правоохранительных органах. В марте, в частности, выяснилось, что недобор штата в московской полиции достиг 30%.

Ранее в Госдуме упростили прием на работу в полицию.

 
