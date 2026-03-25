Начальник московской полиции рассказал о нехватке кадров

ГУ МВД Москвы: некомплект в московской полиции составляет более 30%
Начальник столичного ГУ МВД России Олег Баранов в рамках отчета о деятельности подчиненных органов внутренних дел за 2025 год заявил, что в московской полиции не хватает 30% сотрудников. Об этом сообщает ТАСС.

«Некомплект <...> у главного управления МВД России по городу в Москве составляет 30,1% от штатных должностей. Это средний уровень некомплекта», — поделился Баранов.

Он добавил, что больше всего сотрудников не хватает в территориальных подразделениях на районном уровне, где по отдельным службам некомплект доходит до 50%.

24 марта пермский депутат Владимир Плотников предложил отправлять на СВО полицейских, которые увольняются из МВД из-за низких зарплат.

По его словам, правоохранители не имеют права так делать «в это сложное время», так как давали присягу, а потому их нужно первыми включать в списки при мобилизации.

В марте глава МВД Владимир Колокольцев рассказывал, что с 2020 года из органов ушло 350 тыс. человек.

Ранее Колокольцев заявил о проблеме с комплектованием кадров в МВД.

 
