Режим беспилотной опасности объявили в Ярославской области

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Ярославской области. Об этом губернатор региона Михаил Евраев заявил в «Макс».

Он призвал местных жителей соблюдать спокойствие.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

За ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.