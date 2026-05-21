Беспилотник ВСУ атаковал школу с детьми в Херсонской области

Сальдо: в Михайловке более 120 детей эвакуировали после удара ВСУ по школе
В Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, атака произошла в школе Скадовского округа. После удара повреждения получило здание учебного заведения.

Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого во время ночных ударов украинских дронов по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека. В Шебекино беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Находившихся в машине двух молодых людей бойцы самообороны доставили в больницу.

В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по автомобилю «Газель», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.

Накануне в Ставрополе экстренные службы работали на месте падения украинского беспилотника в Октябрьском районе города. Дрон зацепился за кроны деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.

 
