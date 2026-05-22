Собянин сообщил об уничтожении уже пяти БПЛА, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» об уничтожении двух беспилотников, летевших на столицу.

Глава городской администрации уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Вечером в четверг Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице. Позднее появилась информация об еще одном сбитом дроне.

21 мая в министерстве обороны заявили, что силы ПВО с 7:00 и до 15:00 по московскому времени сбили 196 украинских беспилотников над территориями 11 областей, Московского региона, а также над акваторией Каспийского моря.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что в Михайловке беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию школы, где в этот момент находились дети. Из школы эвакуировали 171 человека, среди которых были 123 ребенка.

Ранее после налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара.