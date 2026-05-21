Силы ПВО сбили почти 200 украинских дронов над регионами России за восемь часов

Минобороны: над регионами России и акваторией Каспийского моря сбили 196 БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за восемь часов сбили 196 украинских беспилотников над регионами России и акваторией Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В сообщении оборонного ведомства говорится, что с 7:00 и до 15:00 по московскому времени были перехвачены и уничтожены средствами ПВО беспилотники самолетного типа над территориями 11 областей — Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, а также Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Тверской областей. Помимо того дроны сбивали над территорией Московского региона и над акваторией Каспийского моря, отмечается в сводке.

До этого стало известно, что за ночь над Россией был уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника удалось сбить над девятью российскими регионами и Каспийским морем.

Утром 21 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в результате ударов беспилотных летательных аппаратов по городу два человека получили несовместимые с жизнью травмы — это семья участника СВО, есть и пострадавшие. Глава региона напомнил о запрете на съемку последствий атаки и добавил, что приближаться к обломкам дронов опасно.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по центру подготовки специалистов БПЛА на Украине.

 
