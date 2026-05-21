После налета более 30 БПЛА на Ростовскую область возникло два пожара

Ростовскую область минувшей ночью атаковали более 30 БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что дроны сбили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

«В Шолоховском районе в Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара», — сообщил чиновник и добавил, что оба возгорания уже потушены.

Накануне три квартиры и пять автомобилей получили повреждения в результате утренней атаки ВСУ на Белгород. В первой квартире были пробиты кровля и потолок. Во второй серьезно пострадал балкон, а в третьей от ударной волны треснул потолок.

На все поврежденное имущество были составлены акты. Местные власти пообещали, что все работы по восстановлению крыш будут проведены оперативно для того, чтобы предотвратить подтопления квартир жителей при дожде.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.