В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над девятью российскими регионами и Каспийским морем. Об этом сообщило министерство обороны России.

«В период с 20:00 мск 20 мая до 7:00 мск 21 мая уничтожен 121 украинский БПЛА самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, республики Калмыкия, республики Крым и над акваторией Каспийского моря», — говорится в публикации.

Утром 21 мая стало известно, что в результате ночных ударов украинских беспилотников по Шебекинскому округу Белгородской области ранения получили три человека. В Шебекино беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль. Находившихся в машине двух молодых людей бойцы самообороны доставили в больницу. В поселке Маслова Пристань FPV-дрон ударил по автомобилю «Газель», мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Его доставили в больницу.

Ранее генсек НАТО признал, что сбитый над Эстонией беспилотник оказался украинским.

 
