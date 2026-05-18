Пентагон разработал новые сценарии ударов по Ирану

Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если президент США Дональд Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской Республики. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 17 мая Трамп провел совещание с ключевыми представителями команды по национальной безопасности в своем гольф-клубе в штате Вирджиния. Во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

На совещании представители Пентагона предложили несколько сценариев ударов, включая атаки по объектам энергетики и инфраструктуры Ирана.

Встреча прошла вскоре после возвращения Трампа из Китая. По информации CNN, американский лидер недоволен ходом переговоров с Тегераном, а также обеспокоен продолжающимся закрытием Ормузского пролива, влияющим на мировые цены на нефть.

CNN также сообщил, что в последние дни Трамп стал серьезнее рассматривать возможность возобновления масштабных боевых действий против Ирана, хотя по-прежнему предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта. Кроме того, после совещания Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

15 мая газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Израиль и США активно готовятся к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. По информации издания, уже на этой неделе Исламская Республика может подвергнуться новым атакам.

Ранее Израиль заявил о подготовке к возможным боевым действиям против Ирана.