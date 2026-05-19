Союзники США не знали об отмененном Трампом плане атаки на Иран

WSJ: союзники США в Персидском заливе не знали о планах атаки на Иран

Союзники США среди стран Персидского залива не знали о планах Вашингтона начать масштабные удары по Ирану, которые глава Белого дома Дональд Трамп отменил якобы по просьбе лидеров стран залива. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников этих стран.

Накануне Трамп заявил, что США планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки.

«Чиновники некоторых стран Персидского залива, упомянутых Трампом, заявили, что им ничего не было известно о готовящемся плане нападения на Иран», — говорится в материале издания.

18 мая телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для возможных ударов по Ирану на случай, если Трамп решит возобновить боевые действия против Исламской республики.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между Ближним Востоком и Ираном.