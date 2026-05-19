На западе Украины врач продал призывнику чужой почечный камень за $400, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила прокуратура Закарпатской области.

Медик районной больницы за вознаграждение помогал военнообязанным уклониться от призыва по состоянию здоровья. Чтобы инсценировка выглядела убедительно, уролог передал одному из клиентов настоящий камень, ранее удаленный из мочевыводящих путей другой пациентки. Призывник должен был предъявить его во время диагностики и на основании этого получить необходимый диагноз для отсрочки.

Правоохранители задокументировали два эпизода получения взятки прямо в служебном кабинете врача. Сначала медик взял $100 в качестве аванса за подготовку документов, а позднее получил еще $300 за сам камень – и окончательное оформление истории болезни, которая давала право на отсрочку.

Из-за острой нехватки личного состава на Украине действуют ужесточенные условия мобилизации, которую наряду с сотрудниками ТЦК (военкоматов) проводят и полицейские, сталкиваясь с многочисленными случаями агрессии и сами ее применяя. Недавно украинец призывного возраста сбил своей иномаркой тех, кто пытался его мобилизовать, другой такой же отстреливался от военкомов.

Ранее в Киеве увеличили число групп для вручения повесток о мобилизации.