Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Армия

На Украине призывник купил содержимое женской почки, чтобы не попасть на фронт

Закарпатская прокуратура обвинила медика в продаже камня из почки уклонисту
Shutterstock/FOTODOM

На западе Украины врач продал призывнику чужой почечный камень за $400, чтобы тот получил отсрочку от мобилизации. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила прокуратура Закарпатской области.

Медик районной больницы за вознаграждение помогал военнообязанным уклониться от призыва по состоянию здоровья. Чтобы инсценировка выглядела убедительно, уролог передал одному из клиентов настоящий камень, ранее удаленный из мочевыводящих путей другой пациентки. Призывник должен был предъявить его во время диагностики и на основании этого получить необходимый диагноз для отсрочки.

Правоохранители задокументировали два эпизода получения взятки прямо в служебном кабинете врача. Сначала медик взял $100 в качестве аванса за подготовку документов, а позднее получил еще $300 за сам камень – и окончательное оформление истории болезни, которая давала право на отсрочку.

Из-за острой нехватки личного состава на Украине действуют ужесточенные условия мобилизации, которую наряду с сотрудниками ТЦК (военкоматов) проводят и полицейские, сталкиваясь с многочисленными случаями агрессии и сами ее применяя. Недавно украинец призывного возраста сбил своей иномаркой тех, кто пытался его мобилизовать, другой такой же отстреливался от военкомов.

Ранее в Киеве увеличили число групп для вручения повесток о мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Как поделить ипотечную квартиру при разводе и не платить лишнего? Инструкция от юристов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!