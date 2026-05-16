Украинец за рулем BMW наехал на военкома, который хотел его мобилизовать

В Ровно украинец сбил сотрудника ТЦК, который хотел его мобилизовать

В городе Ровно на западе Украины мужчина за рулем белого BMW сбил одного из сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата), которые пытались его мобилизовать. Об этом пишет «Страна.ua».

Издание сообщает, что конфликт возник на улице Малоривненской, когда военкомы попытались вытащить водителя иномарки из салона. Тогда украинец начал движение назад и наехал на одного из представителей ТЦК.

В субботу, 9 мая, на западе Украины мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, когда заметил патруль военкомов. Это случилось на улице Кавалеридзе во Львове. 43-летний местный житель распылил слезоточивый газ, схватил девочку и приставил нож к ее шее. Сотрудникам ТЦК и приехавшим на место происшествия правоохранителям удалось ее освободить. Девочка не пострадала. Мужчина был задержан. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Ранее военкомы мобилизовали жениха и сорвали свадьбу в Одессе.

 
