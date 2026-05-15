В Киеве увеличили число групп для вручения повесток о мобилизации

В Киеве увеличили количество так называемых групп оповещения, созданных для проверки документов у военнообязанных украинцев и вручения повесток о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На 40% увеличено количество групп оповещения», — написал парламентарий.

Он обратил внимание, что мероприятия по оповещению граждан будут проводиться как в местах их проживания, так и на работе.

14 мая народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Заремский внес на рассмотрение в Верховную раду два законопроекта, в которых предлагается перевести повестки в цифровой формат и обязать украинцев ежегодно проходить месячную военную подготовку. Кроме того, парламентарий призвал реформировать территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты). Комментируя предложение, депутат Максим Бужанский назвал их «пиарными» и отметил, что у данных инициатив нет шансов на принятие.

За три дня до этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что министерство обороны страны планирует заменить ТЦК на офисы комплектования и офисы сопровождения.

Ранее на Украине подросток пострадал во время мобилизации его отца.