Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Армия

В Киеве увеличили число групп для вручения повесток о мобилизации

Гончаренко: в Киеве на 40% увеличили количество групп, вручающих повестки
Shutterstock

В Киеве увеличили количество так называемых групп оповещения, созданных для проверки документов у военнообязанных украинцев и вручения повесток о мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На 40% увеличено количество групп оповещения», — написал парламентарий.

Он обратил внимание, что мероприятия по оповещению граждан будут проводиться как в местах их проживания, так и на работе.

14 мая народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Заремский внес на рассмотрение в Верховную раду два законопроекта, в которых предлагается перевести повестки в цифровой формат и обязать украинцев ежегодно проходить месячную военную подготовку. Кроме того, парламентарий призвал реформировать территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты). Комментируя предложение, депутат Максим Бужанский назвал их «пиарными» и отметил, что у данных инициатив нет шансов на принятие.

За три дня до этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источники написало, что министерство обороны страны планирует заменить ТЦК на офисы комплектования и офисы сопровождения.

Ранее на Украине подросток пострадал во время мобилизации его отца.

 
Теперь вы знаете
Обычные лекарства могут помешать получить водительские права. От чего отказаться перед анализом?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!