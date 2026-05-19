В украинской полиции пожаловались на нереалистичные требования по мобилизации

Руководство требует от украинских патрульных соблюдать «нереалистичные нормы» по мобилизации граждан. Об этом «Украинской правде» рассказал один из полицейских по имени Игорь.

По его словам, сейчас мобилизационные мероприятия совместно с сотрудниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) являются «самой болезненной точкой» для патрульных, и из-за этого люди уходят из полиции.

«Руководство постоянно говорит: «Вы должны днем привозить по двое человек». Но это вообще нереально. Их нет! У людей отсрочки, резервы, инвалидность и так далее. А большинство людей, которые не хотят служить и не имеют соответствующих документов, они сидят дома», – отметил он.

Также Игорь подчеркнул, что за невыполнение плана руководителей наказывают. Например, начальников заставляли две недели выезжать на патрулирование вместо подчиненных, однако на результат это не повлияло.

В апреле глава Нацполиции страны Иван Выговский рассказал, что доверие украинцев к Национальной полиции «уничтожается» из-за участия правоохранителей в мобилизации, а рейтинги Нацполиции «падают критически».

В недавнем интервью The Times глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, и мобилизация нужна, так как иначе «страна падет».

В мае стало известно, что Минобороны Украины намерено заменить территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на офисы комплектования и офисы сопровождения.

Ранее стало известно, сколько работников забронировано от мобилизации на Украине.

 
