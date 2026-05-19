Руководство требует от украинских патрульных соблюдать «нереалистичные нормы» по мобилизации граждан. Об этом «Украинской правде» рассказал один из полицейских по имени Игорь.

По его словам, сейчас мобилизационные мероприятия совместно с сотрудниками ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) являются «самой болезненной точкой» для патрульных, и из-за этого люди уходят из полиции.

«Руководство постоянно говорит: «Вы должны днем привозить по двое человек». Но это вообще нереально. Их нет! У людей отсрочки, резервы, инвалидность и так далее. А большинство людей, которые не хотят служить и не имеют соответствующих документов, они сидят дома», – отметил он.

Также Игорь подчеркнул, что за невыполнение плана руководителей наказывают. Например, начальников заставляли две недели выезжать на патрулирование вместо подчиненных, однако на результат это не повлияло.

В апреле глава Нацполиции страны Иван Выговский рассказал, что доверие украинцев к Национальной полиции «уничтожается» из-за участия правоохранителей в мобилизации, а рейтинги Нацполиции «падают критически».

В недавнем интервью The Times глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, и мобилизация нужна, так как иначе «страна падет».

В мае стало известно, что Минобороны Украины намерено заменить территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) на офисы комплектования и офисы сопровождения.

