Буданов исключил смягчение мобилизации на Украине: «Страна просто падет»

Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, необходимо продолжать мобилизацию, иначе «страна падет». Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times.

«Набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество. Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей идти добровольцами», — заявил Буданов.

По его словам, мобилизацию необходимо продолжать, несмотря на критику общества и зафиксированные злоупотребления со стороны ТЦК (аналоги военкоматов в РФ). Те, кто ожидает изменения подхода к мобилизации, будут «разочарованы», добавил Буданов.

«Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто падет», — сказал он.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

Ранее Сырский оценил уровень мобилизации на Украине.

 
