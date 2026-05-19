Еще один беспилотник попытался атаковать Москву

Мэр Москвы сообщил о третьем уничтоженном беспилотнике, летевшем к столице
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Незадолго до этого Собянин сообщил о сбитии двух дронов, направлявшихся к Москве.

18 мая министерство обороны РФ сообщило, что за минувшую неделю средства ПВО уничтожили над территорией России не менее 3124 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито 13 мая — 572, а также 17 мая — 1054. Основная часть атак пришлась на европейскую часть страны.

Атака беспилотников ВСУ на Москву в ночь на 17 мая стала крупнейшей более чем за год. С полуночи силы ПВО сбили 81 дрон, а за сутки — более 120. Атакам также подверглось Подмосковье, где были зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Как заявлял глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, масштабная атака дронов ВСУ на Москву и Подмосковье свидетельствует о крайней стадии агонии Киева. По его словам, мирные граждане снова стали мишенями для мести украинской армии за ее провалы на фронте.

Ранее дрон влетел в многоэтажку в подмосковном Красногорске.

 
